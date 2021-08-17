تعرف على أبرز أعراض حصوات الكلى وأكثر الأنواع شيوعاً

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إليك 7 مؤشرات قد تكشف معاناتك من حصوات الكلى، نستعرضها وفقا لموقع express.

كيف تتكون حصوات الكلى؟

الكلى هي أعضاء بحجم قبضة اليد تتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم.

يمتلك معظم الناس كليتين، واحدة على كل جانب من العمود الفقري خلف الكبد والمعدة والبنكرياس والأمعاء.

الكلى السليمة تنظف الفضلات من الدم وتزيلها من البول.

تتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم.

حصوات الكالسيوم هي أكثر الأنواع شيوعًا وهي ناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى.

هناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.

إذا كان لديك انخفاض في حجم البول، فهذا يعني أنك لا تحافظ على رطوبة كافية وأن الكلى لا تستطيع أن تذوب وتعالج ما يمر بها، مما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا في تكوين حصوات الكلى، وقد وجد أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك، إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

ما هي أعراض حصى الكلى؟

تشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

• ألم في جانب البطن أو الفخذ – قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين

• حرارة عالية

• الشعور بالتعرق

• الألم الشديد الذي يأتي ويذهب

• الشعور بالغثيان أو القيء

• دم في البول

• عدوى البول

في بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، وهو أنبوب يربط الكلى بالمثانة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الكلى.

تتشابه أعراض عدوى الكلى مع أعراض حصوات الكلى، ولكنها قد تشمل أيضًا:

• حرارة عالية

• قشعريرة ورجفة

• الشعور بالضعف الشديد أو التعب

• إسهال