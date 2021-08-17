لبنان: الحكومة بين التفاؤل والتشاؤم..

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واكدت مصادر صحيفة لبنانية انه على الرغم من إشارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أنّ الحكومة على وشك الولادة خلال الأيام المقبلة، الاّ أن كلام ميقاتي عصر الاثنين لدى خروجه من اللقاء العاشر أشار الى وجود نقزة في الأجواء عندما قال: الحكم على الأمور بخواتيمها، في إشارة إلى تلمسه الاستمرار في سياسة وضع العصي في دواليب التشكيل.



وتحت عنوان إنفجار التليل الكارثيّ ... لا يستولد الحكومة! اعتبرت صحيفة النهار اللبنانية اليوم ان اجواء اللقاء امس بين الرئيسين عون وميقاتي لم تكن بحجم وواقع التفاؤل المصطنع الذي عمم قبل الموعد، بل ان الاجتماع كان مشدوداً وان طرح الأسماء من جانب عون اثار تباينات مع ميقاتي لجهة ان معظم من طرحهم عون معروفون بارتباطهم القوي المباشر للتيار العوني.

وأفادت اوساط بعبدا، أن الرئيسين عون وميقاتي دخلا مرحلة إنزال الأسماء على الحقائب التي تم التوافق عليها، وأن هذا الأمر يتطلب المزيد من التشاور لحسم أحد الأسماء المطروحة للحقيبة الواحدة خصوصاً أن اتفاقاً قائماً بأن تكون بعض الحقائب توافقية. وأضافت أنّه تم تبادل أسماء وسيدرسها الطرفان ويأخذان الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها، ويفترض أن تتبلور الصورة خلال 48 ساعة. أمّا بالنسبة إلى بعض الحقائب، فهناك حقيبة أو اثنتان تحتاج المزيد من التشاور، وحقيبة الطاقة لا تزال قيد البحث، اذ يرفض معظم الافرقاء تولي هذه الحقيبة المتفجرة في ظل ازمتي النفط والكهرباء.



أجواء صحيفة اللواء ليست ببعيدة، حيث أشارت تحت عنوان الحكومة تتعثّر.. والسفيرة الأميركية في بيروت على خط التأليف الى أن النقاش يدور حول الأسماء لبعض الحقائب الوزارية لا سيما تلك التي تم التفاهم على أن تكون توافقية.

وأشارت إلى أن الرئيسين عون وميقاتي تبادلا وجهات النظر في ما خص الأسماء ويدرسها الطرفان على أن ياخذا الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها من أجل قيام تفاهم حولها ويفترض أن يتبلور ذلك في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وأوضحت أن هناك أسماء لا مشكلة حولها وأخرى يتم التداول بها وتحتاج إلى أخذ ورد. وعلم أنه لم يتم التأكد ما إذا كانت هناك وجوه جديدة ستوزر او ستعود وجوه قديمة سبق لها أن وزرت وقدمت مثالا جيدا في العمل الحكومي.