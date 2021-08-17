تسوس الأسنان وفقدان الذاكرة.. من علامات وأعراض "نقص الكالسيوم"!

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لذلك نشر موقع "لابس" مجموعة من الأعراض التي يمكن عن طريقها اكتشاف علامات وأعراض انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، وهي..

- تقلصات وتشنجات العضلات

تعتبر تقلصات العضلات والتشنجات من الأعراض المميزة لنقص الكالسيوم، وذلك لأن الكالسيوم يساعد العضلات على الانقباض والاسترخاء، حيث أن العضلات التي تفتقر إلى الكالسيوم لم تعد قادرة على الحفاظ على تناغمها الطبيعي، مما يؤدي إلى الأوجاع والتشنجات وضعف العضلات.

- التنميل والوخز

من الأعراض الرئيسية الأخرى لنقص كالسيوم الدم وخز في الأطراف، خاصة في اليدين والقدمين، حيث يمكن أن يؤدي النقص الحاد أيضًا إلى التنميل؛ وذلك لأن كل خلية عصبية في الجسم تحتاج إلى الكالسيوم، وعندما ينخفض مستوى الكالسيوم بشكل كبير، تكافح الخلايا العصبية لتسجيل الأحاسيس وإرسال الإشارات.

- التعب

قد يسبب نقص كالسيوم الدم التعب، وذلك لأن ألياف العضلات والأعصاب تتطلب الكالسيوم، ونفاذها في الخلايا يمثل بداية التعب، مما يؤدي إلى الإرهاق والضعف.

- عدم انتظام ضربات القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب من الأعراض النموذجية لنقص كالسيوم الدم ويمكن أن يهدد الحياة إذا كان شديدًا، وغالبًا ما يتسبب في العديد من التشوهات التي يمكن تسجيلها بواسطة مخطط كهربية القلب (ECG).

- النوبات

تحتاج خلايا الدماغ إلى مستويات مثالية من الكالسيوم لإطلاق الناقلات العصبية، بينما تحتاجها العضلات للتقلص؛ لذلك يمكن أن يؤدي نقص كالسيوم الدم إلى إثارة الدماغ بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى حدوث نوبات.

- هشاشة العظام

يعتبر ترقق العظام أو هشاشة العظام من اضطرابات نقص الكالسيوم، وذلك لأنه عندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الدم، يتعين على الجسم إطلاق المزيد منه من العظام للتعويض، وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب نقص الكالسيوم في ضعف شديد في العظام، وهشاشة، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالكسور.

- جفاف الجلد

قد يكون الجلد الجاف من أعراض نقص كالسيوم الدم، وذلك لأن دور الكالسيوم الأقل شهرة هو دعم صحة الجلد، حيث أنه يقلل من درجة حموضة الجلد ويحمي حاجز الجلد، مما يمنع الخسارة المفرطة للماء من الجلد، وعندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الدم بشكل كبير، لا يستطيع الجلد الحفاظ على الرطوبة ودرجة الحموضة الصحية.

- الارتباك وفقدان الذاكرة

يمكن أن يكون الارتباك وفقدان الذاكرة من أعراض نقص كالسيوم الدم، حيث تعتمد الخلايا العصبية والدماغية على الكالسيوم، ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية بشكل كبير

- تسوس الأسنان وأمراض اللثة

يحافظ الكالسيوم على الأسنان قوية، حيث يمكن للأطعمة والمشروبات وبكتيريا الفم أن تتحلل من المعادن الموجودة في الأسنان، لذلك تعتبر مستويات الكالسيوم الكافية ضرورية لمنع فقدان المعادن، بالإضافة إلي ذلك تشير الدراسات إلى أن نقص الكالسيوم هو أحد مسببات أمراض اللثة.

- الكساح

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أو فيتامين د إلى الإصابة بالكساح عند الأطفال، حيث تصبح العظام ضعيفة وناعمة، في حين أن التشوهات ممكنة.