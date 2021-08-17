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"طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على "العودة إلى العمل".

العالم-افغانستان

وأوضحت طالبان في بيان "صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنتْ طالبان أمس انتهاء الحرب في أفغانستان، قائلة إن جميع نقاط التفتيش في كابول باتت تحت سيطرتِها، وأكدت حرصها على حماية الممتلكات العامة، وأرواح وأموال المواطنين.

من جهه اخرى قال نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر عبد السلامة حنفي امس الاثنين انه "يمكن أن يواصل موظفو البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والإدارات المدنية عملهم دون قلق. لن يتم التعدي على حقوق أي شخص. يمكن للمرأة أن تعمل وهي ترتدي الحجاب".

وأضاف: "تحاول طالبان إعداد قاعدة لتشكيل حكومة ائتلاف وكلنا - ونحن الأفغان - سنشارك فيها. لا ينبغي لأي أفغاني أن يقلق بشأن أي شخص كان يعمل في الحكومة السابقة. سوف نخدم بلدنا، سواء في القطاع المدني أو العسكري ولن يفقد أحد امتيازاته".

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