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سلام يا سيد العشاق.. لطمية حزينة في رثاء أبي عبدالله الحسين عليه السلام + فيديو

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

لطمية حزينة في رثاء أبي عبدالله الحسين عليه السلام كلمات الشاعرة بنت الهدى الصغرى وأداء الرادود الحاج ميثم مطيعي.

ميثم مطيعي

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سلام يا سيد العشاق.. لطمية حزينة في رثاء أبي عبدالله الحسين عليه السلام + فيديو

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