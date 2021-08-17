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النجباء العراقية: ما حصل في افغانستان يحمل رسالتين مهمتين

النجباء العراقية: ما حصل في افغانستان يحمل رسالتين مهمتين
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر معاون الأمين العام والمتحدث الرسمي لحركة النجباء العراقية المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر، أن ما حصل في افغانستان يعطي رسالتين مهمتين.

العالم - العراق

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