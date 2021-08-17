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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-08-2021

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

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