العراق: مقتل اثنين من عصابات ’داعش’ في كركوك

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، "ثأراً لدماء الشهداء الأبطال تمكن طيران الجيش من قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ومساندة للقوات الأمنية ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

وشنت جماعات "داعش" الارهابية الاسبوع الماضي هجوما على قرية الأصفر التابعة لناحية الرشاد باطراف كركوك أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة الاتحادية كما أصيب اثنان آخران"، فيما تمكنت عناصر الشرطة من قتل داعشي وإصابة آخر خلال الاشتباكات، أما بقية المهاجمين فلاذوا بالفرار.