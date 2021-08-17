طائرة إجلاء ثانية تابعة لجيش ألمانيا تتوجه قريبا إلى كابول

العالم - اوروبا

وبسبب الوضع الخطير في مطار كابول، لم تتمكن أول طائرة إجلاء تابعة للجيش الألماني سوى من نقل سبعة أشخاص فقط من العاصمة الأفغانية أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء: "نظرا للظروف الفوضوية في المطار والتبادل المتواصل لإطلاق النار عند نقطة الدخول للمطار، لم يكن من المضمون الليلة الماضية أن يتمكن المزيد من المواطنين الألمان وغيرهم من الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من الوصول إلى المطار دون حماية من الجيش الألماني".

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم إعداد الطائرة الأولى من طراز إيرباص "إيه 400 إم" رسميا لتسع 114 راكبا، وتردد أيضا أن الطائرة بإمكانها نقل ما يصل إلى 150 شخصا أثناء عملية الإجلاء. والأفراد الذين تم إجلاؤهم أمس على متن الطائرة الألمانية هم خمسة ألمان، وشخص واحد من دولة أوروبية أخرى، وموظف أفغاني محلي.