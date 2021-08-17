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سفير امريكا بافغانستان: "موظفو سفارتنا لا زالوا يعملون في كابول"

سفير امريكا بافغانستان:
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد القائم بالأعمال الأمريكي روس ويلسون، أنه وموظفي السفارة الأمريكية ما زالوا في العاصمة الأفغانية كابول؛ لمساعدة الأمريكيين و"الأفغان" الذين يغادرون البلاد.

العالم - الاميركيتان

وأكد ويلسون، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، استمرار التزاماتهم تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أن السفارة الأمريكية تواصل مشاركتها في أفغانستان.

وتتركز مهمة السفارة الأمريكية الآن فقط على إجلاء الآلاف من الرعايا الأمريكيين و"الأفغان" الذين سيتم نقلهم أيضًا إلى دولة ثالثة أو مباشرة إلى الولايات المتحدة؛ ولكي تتم المهمة بنحو لا تشوبه شائبة، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر ما يصل إلى 6 آلاف جندي، محذرا طالبان من مواجهة رد سريع في حال شنت أي هجوم.

وأصدر روس ويلسون تنبيهًا يطلب من الناس عدم الذهاب إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول حتى يتلقوا رسالة إلكترونية من السفارة، ويأتي التحذير بعد يوم من سقوط ثلاثة أشخاص تشبثوا بإطارات طائرة أمريكية.

وكان آلاف الأشخاص المتجمعين في مطار كابول يبحثون عن أي فرصة لصعود أي طائرة من أفغانستان ومن بينهم مئات صعدوا على متن طائرة الليلة الماضية وخرجوا من البلاد.

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