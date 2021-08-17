رسميا.. نادي روما يضم مهاجم تشيلسي ابراهام

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وأكد النادي الإيطالي في بيان رسمي أن أبراهام، 23 عاما، وقع عقدا مع "الذئاب" لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأشار روما إلى أنه حصل على أبراهام مقابل 40 مليون يورو، ليشارك في مغامرة البرتغالي جوزيه مورينيو الجديدة في الكالتشيو الإيطالي.

وأنهى أبراهام الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي تشيلسي برصيد 12 هدفا في جميع المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج الحسابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب توماس توخيل بدلا من فرانك لامبارد في يناير/كانون الثاني.

وقالت مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي: "سيتم الترحيب دائما بعودة تامي إلى استاد ستامفورد بريدج كواحد منا. لقد استمتعنا جميعا بمشاهدة تطوره من خلال أكاديميتنا وفي الفريق الأول، ونحن ممتنون لمساهمته في نجاحاتنا على مستوى الكبار والشباب".

وتابعت بقولها: "لن ننسى أبدا أهدافه العديدة بقميص تشيلسي، وبالطبع دوره في فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. أنا واثقة أن جميع مشجعي تشيلسي سيتمنون أيضا مسيرة طويلة وناجحة لتامي".

وينضم المهاجم الإنجليزي الدولي إلى روما بعد تعاقد تشيلسي بطل أوروبا مع مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو من إنتر ميلان، في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه استرليني، طبقا لوسائل إعلام بريطانية.

ويأتي انتقال أبراهام إلى روما بعد رحيل المهاجم المخضرم إيدن جيكو، الذي انتقل إلى إنتر بطل الدوري الإيطالي يوم السبت، وسيحصل الوافد الجديد على قميص المهاجم البوسني رقم تسعة.

وقال أبراهام: "روما ناد يستحق أن يكون منافسا على الألقاب والكؤوس. لقد مررت بتجربة الفوز بألقاب كبرى وأريد أن أكون في تلك المسابقات مرة أخرى.. لذلك أريد مساعدة هذا الفريق على تحقيق ذلك ونصل إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه روما".

وأضاف المهاجم الإنجليزي: "إنه لشرف عظيم أن أكون رقم 9 في هذا النادي ولا يمكنني الانتظار لبدء مسيرتي هنا ومساعدة الفريق".

ويستهل روما مشواره في موسم 2021-2022 يوم 22 أغسطس/آب على ملعبه أمام فيورنتينا.