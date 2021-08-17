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بكين تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن أفغانستان

بكين تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن أفغانستان
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، "استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار الوضع في أفغانستان"، منتقدة واشنطن بشدة.

العالم - اسيا والباسفيك

وبحسب وكالة أسوشتيد برس، طالبت الصين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى بـ”وقف انتقاداتها للصين”.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن "الانسحاب العسكري الأمريكي المتسرع" هو السبب في الفوضى التي صاحبت استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية.

وقال وانغ: "الصين مستعدة لإجراء اتصالات وإقامة حوار مع الولايات المتحدة لدعم استقرار الوضع في أفغانستان وتجنب حرب أهلية جديدة، أو كارثة إنسانية، وعدم السماح بأن تصبح أفغانستان أرضا خصبة للإرهاب مرة أخرى".

ورأى وزير الخارجية الصيني أنه "يجب على الصين وامريكا التعاون في القضايا العالمية، وما يتعلق بالمناطق الساخنة الإقليمية".

هذا وأوضح بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن ووانغ تحدثا عن التطورات في أفغانستان، وتضمن ذلك الوضع الأمني والجهود المعنية لإعادة مواطني البلدين إلى بر الأمان.

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