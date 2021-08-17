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تحالف العدوان يواصل قرصنته على السفن النفطية ويحتجز سفينة جديدة

تحالف العدوان يواصل قرصنته على السفن النفطية ويحتجز سفينة جديدة
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن تحالف العدوان أقدم على احتجاز سفينة نفطية جديدة ومنعها من الوصول إلى موانئ الحديدة.

العالم- الیمن

وقالت شركة النفط في تصريح صحفي، إن تحالف العدوان بقيادة أمريكا أقدم على احتجاز السفينة "هارفيست" المحملة بقرابة 30 ألف طن من مادة الديزل ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لترتفع سفن النفط المحتجزة إلى خمس سفن.

وأشارت إلى أن اثنتين من السفن المحتجزة تحملان مادة الغاز واثنتان مضى على احتجازهما أكثر من ثمانية أشهر وتحملان قرابة 60 طنا من الديزل والبنزين.

واوضحت أن احتجاز سفن النفط رغم حصولها على التصاريح الأممية يخالف جوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات إلى ميناء الحديدة

ونوهت إلى أن استمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة كونها الجهة المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية.

وذكرت أن الأمم المتحدة لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين مع قوى العدوان رغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود.

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