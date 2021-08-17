أوزبكستان تحذر من اختراق حدودها مع أفغانستان

العالم - اسيا والباسفيك

قالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان إن «الجانب الأوزبكي يحافظ على علاقات وثيقة مع حركة طالبان بشأن قضية تأمين الحدود والحفاظ على الهدوء في المنطقة الحدودية».

وأضافت «نعلن أيضاً بكل حزم أن أي محاولة لانتهاك الحدود الوطنية سيتم صدها بقوة».

أجرت أوزبكستان اتصالات مع طالبان قبل أن تستعيد الأخيرة سيطرتها على أفغانستان، من أجل تجنب أي تدفق إلى أراضيها. وما تزال بعثاتها مفتوحة في كابول ومزار شريف في شمال أفغانستان.

كما دعت طشقند إلى «تشكيل حكومة جامعة» في أفغانستان وإلى «انتقال سلمي للسلطة مبني على التوافق».

تسعى الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى قبل كل شيء إلى تجنب ظهور جماعات مسلحة مستوحاة من المتطرفين الأفغان أو تحظى بدعمهم، كما كانت الحال في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.

وأجرى الجيشان الروسي والأوزبكي تدريبات عسكرية مشتركة على «مكافحة الإرهاب» في مطلع أغسطس على الحدود الأفغانية.

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، استقبلت أوزبكستان قواعد عسكرية للتحالف الذي تقوده واشنطن في أفغانستان.

كما أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية، من جهتها، وهي جمهورية سوفيتية سابقة أخرى متاخمة لأفغانستان، أنها ستجري مع الصين بين 17 و20 أغسطس «تدريبات لمكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.