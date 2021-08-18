هاشتاغ.. التطبيع المغربي الإسرائيلي + فيديو

العالم – المغرب

لكن ضمن البروباغاندا التي يسوقها المطبعون وكذلك سلطات الاحتلال الترويج لدعاية أن كيان الاحتلال يريد العيش بسلام مع دول المنطقة.. في هذا السياق نشرت صفحة إسرائيل بالعربية فيديو لحاخام يهودي وهو يدعو للملك المغربي محمد السادس وبحضور لابيد.

طبعا هذه المشاهد لقيت غضبا على مواقع التواصل.

"عبد القادر الشاوي" غرد هنا: ما نحقد على المسلمين لكن كل من يتحالف مع الشيطان الأكبر إسرائيل فهو مثله وأنا أقرأ التاريخ جيدا والحقائق معروفة للعالم جميعا.

وإلى "عبد القادر عثماني" الذي كتب: لقد أصبح المغرب آلة تستخدمها إسرائيل حيثما تريد وكيف تريد.

وأخيرا مع "جيمس هوليت" الذي كتب: المغرب أصبح في عزلة تامة وإذا تظن أن أميركا و إسرائيل حلفاء جادين فانظر ماذا يحدث في أفغانستان لترى ما ينتظركم.

التفاصيل في الفيديو المرفق..