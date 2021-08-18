لبنان أزمة المحروقات مستمرة تحت ضغط الابتزاز.

العالم_لبنان



مشاهد طوابير الذل أمام المحطات باتت طبيعية ، فاللبنانيون يفقتدون لمادتي المازوت والبنزين منذ مدة طويلة وبشكل حاد، في حين أن المستشفيات قلّصت من عملها نتيجة انقطاع الكهرباء واطفاء المولدات.

من جهته، أشار رئيس تجمع أصحاب المحطات جورج البركس إلى أن البنزين ما زال متوفراً في محطات المحروقات، في حين أنه مقطوع بالنسبة للشركات المستوردة، وهنا نسأل كم سيكفي المخزون المتوفر لدى المحطات؟ قد يكفي إلى حد منتصف الأسبوع المقبل. ،

و قال اليوم الاربعاء في حديث صحفي أن مادة المازوت تنفد بسرعة بسبب ارتفاع الطلب، والقوى الأمنية تفرض على أصحاب المحطات بيع كامل المخزون والعمل بأقصى طاقة، في حين أننا نعمل على بيع كميات محددة كل يوم من أجل استمرار العمل لتكفي مجمل الكمية لأيام .

وكشف البركس أن "باخرتي مازوت سيتم تفريغهما، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بعد بشأن باخرة البنزين، وسنواجه مشكلة في حال لم يتم فتح اعتمادات لها.