قرقاش: تصريحات طالبان "مشجعة"

العالم - الإمارات

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على تويتر: "الأوطان لا تُبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح".

وأضاف: "ونتمنى أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار".

وكانت الإمارات أكدت متابعتها للتطورات الأخيرة في "أفغانستان الشقيقة"، مشددة على "ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل"، بحسب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية عن أملها في أن تعمل "الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، بما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق".

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان في غضون بضعة أيام، والأحد دخلت العاصمة كابول، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.