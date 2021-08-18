طالبان: حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين

العالم-افغانستان

وقال مسؤول من طالبان إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة طالبان يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

وأكد المسؤول الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه أنه "بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخف أو سرية".

وأضاف أن أعضاء الحركة صدرت لهم أوامر بعدم الاحتفال باجتياحهم الخاطف للبلاد، والذي أخذهم إلى العاصمة كابل يوم الأحد، وأضاف أن على المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم.

وأكد أن أي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء طالبان سيتم التحقيق فيها سريعا.