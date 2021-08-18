الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..وصف مسيحي مبهر للامام الحسين (ع)

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

نظمت مطرانية جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ندوة فكرية بعنوان “تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيحي”، بمشاركة نخبة من أصحاب القداسة والأدباء والمفكرين القيت خلالها كللماتٌ وقصائدُ في الامام الحسين(ع) .

العالم - لبنان

ومن بين المشاركين والمتحدثين في الندوة ألقى الأمين العام لاتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور الياس زغيب، كلمة وختمها بابيات بالعامية أبياتًا كان لها أثرٌ جميل في نفوس الحاضرين، جاء فيها:

كان الزَّمن… خاتم سَما بْيَدَّك
وجِدَّك، يسِنّ العَتم عا حَدَّك
وتقعُد بِحضنو تفلفِش الإيَّام
وتدهَن بِصَوتو جبِهتَك وتنام
ويِنزَل هلال يبوسَك بْخَدَّك
تكبَر شهامه… تصير بالأحلام
من طهر بَيَّك… من صلا جِدَّك
سيِّد شباب الأرض عا هالأرض
ومفَصَّله الجَنِّه على قدَّك
بالمعرَكه… عم عِدّ لفتاتَك أنا
وسيفَك يْشِقّ الظّلم عَ الـمَيلَين
يمرق حصانَك… فشختو جيلَين
صاروا كتار، وطعنة الخَنجَر، مِنا
يزرب الدَّمّ، يتوّجَك بشهادتين،
ويبقى معَك صوتين:
صوت الحَقيقه لْ تحت سَيفُن ما انحَنى
وصوت البطوله لْ كلّما بِترِفّ عَين
عم تندَهو… ويكسِرلَك صْيام الفَنا
ويجاوبَك: “لبَّيك يا حُسَين”
… لَبَّيكَ يا حُسَين!

روابط ذات صلة

العراق.. أول موكب إيزيدي يحيي ذكرى عاشوراء في سنجار

سلام يا سيد العشاق.. لطمية حزينة في رثاء أبي عبدالله الحسين عليه السلام + فيديو

ثورة الإمام مشعل للأحرار وانعكاس لإمتداد الثورة لأجيال متعاقبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد قطيعة دامت 4 أعوام :سفير قطر الجديد يصل القاهرة

لتوفير السيولة... المالية السعودية تطرح صكوكا محلية بقيمة 3.03 مليار دولار + فيديو

السعودية تعلن موقفها من تطورات أفغانستان

وصول أول طائرة "لوفتهانزا" تنقل مغادرين من أفغانستان إلى ألمانيا

شاهد..وصف مسيحي مبهر للامام الحسين (ع)

الجرائم الإسرائيلية شاهد.. قصة الطفل الفلسطيني محمد شعبان الذي فقد بصره إثر قصف الاحتلال