أمير قطر وميركل يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان

العالم - قطر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

وأكد الجانبان أهمية استمرار المحادثات، وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال السلمي للسلطة لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني.

كما جرى خلال الاتصال، بحسب "قنا"، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، استعرض وزيرا الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات الجارية في أفغانستان، خصوصاً بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وشدد الوزيران على ضرورة حماية المدنيين وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة، وذلك في ضوء المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اجتمع وفد من "طالبان" برئاسة عبد الغني برادر مع وزير الخارجية القطري، حيث جرى خلال اللقاء تأكيد حماية المدنيين، وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على تسوية سياسية شاملة، وانتقال سلمي للسلطة.