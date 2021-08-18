بالفيديو: افغانستان.. خيارات سياسية أمام طالبان

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"تواجه حركة طالبان، احتمالين في الاحتمال الاول، تسعی طالبان الی احتواء التناقضات من اجل تأمين السيطرة علی السلطة وصولاً الی فرض ارادتها وحكم افغانستان كما كان قبل الغزو الاميركي".

وأضاف حردان:"الاحتمال الثاني هو اشراک أوسع فئة ممکنة في الحكم من أجل ضمان التصالح مع دول الجوار وتأمين استقرار البلاد.

وأشار الی ان طالبان، قدمت نفسها کحرکة مختلفة عما کانت من قبل، وأنها طالبان جديدة تريد اقامة علاقة حسنة مع دول الجوار وهذا ما يثبت انها تسير علی الطريق الثاني.

وسقطت العاصمة الافغانية كابول بعد ما انسحبت القوات الاميركية من افغانستان وهرب الرئيس الافغاني أشرف غني وامتنع الجيش الافغاني من مواجهة قوات طالبان.

وأعلنت طالبان أنها تبحث عن اعلان امارة اسلامية شاملة في افغانستان.