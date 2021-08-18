3 ملايين شخص يسجلون للانتخابات داخل ليبيا

العالم - ليبيا

وكشفت المفوضية أن نحو 3 ملايين ناخب سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة داخل ليبيا.

وأكدت في بيان، أن تسجيل الناخبين في الخارج سيبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر كامل.

وأوضحت المفوضية أنه تم تحديث سجل الناخبين بفتح التسجيل وحرية تغيير مراكز الاقتراع في 14 تموز/ يوليو الماضي، "لنصل إلى نهاية فترة تاريخ التسجيل اليوم بإحصائية بلغت 2.83 مليون ناخب وناخبة" من أصل 7 ملايين نسمة هم عدد سكان ليبيا.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية ونيابية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وانتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتم في ضوئها تنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري.

ويتعين على أعضاء ملتقى الحوار وضع إطار دستوري لهذه الآلية، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا منذ ألغاه العقيد الراحل معمر القذافي لدى وصوله إلى السلطة عام 1969.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا. ففي 16 آثار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة ليبيا لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في هذا البلد الغني بالنفط.