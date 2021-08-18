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"وول ستريت جورنال": إصابة مسؤولين أمريكيين في ألمانيا بمتلازمة "هافانا" الغامضة

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بإصابة مسؤولين أمريكيين 2 في ألمانيا، بمتلازمة "هافانا" الغامضة.

العالم- الأميركيتان

وكشفت الصحيفة أن "اثنين على الأقل من المسؤولين الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا بدآ في طلب العلاج الطبي بعد ظهور أعراض المرض الصحي الغامض المعروف باسم متلازمة "هافانا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تحقق في سلسلة حوادث صحية غامضة أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون وموظفون حكوميون آخرون يعملون في فيينا، وهي تشبه الأعراض التي ظهرت لأول مرة لدى دبلوماسيين وعناصر للاستخبارات الأمريكيين في العاصمة الكوبية "هافانا" في عامي 2016 و2017.

ولم يتم تحديد سبب "متلازمة هافانا" الغامضة حتى الآن، غير أن المسؤولين الأمريكيين يرجحون أنها تنتج عن هجمات متعمدة تنفذ بواسطة موجات راديوية.

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