تجدد القصف التركي على المدنيين بريف حلب الشمالي

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية بأن القوات التركية والجماعات الموالية لها استهدفوا بالقذائف الصاروخية منازل الأهالي في قرى عقيبة وشوارغة والزيارة وعين دقنة بريف حلب الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة، بحسب موقع سانا.

واعتدت القوات التركية والجماعات الموالية لها أمس بقذائف المدفعية على منازل الأهالي في قرى البيلونية وعين دقنة ومرعناز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات والمرافق العامة.

وتعمد القوات التركية باستمرار إلى استهداف القرى والمناطق السكنية بالقذائف في ريف حلب الشمالي ما يتسبب في أغلب الأحيان بارتقاء شهداء إضافة إلى الأضرار المادية.