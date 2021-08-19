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تتويج شباب ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة

تتويج شباب ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

توج منتخب شباب ايران ببطولة العالم للمصارعة الحرة بحصده 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية وحصوله على 178 نقطة.

وفي هذه البطولة التي جرت منافساتها في مدينة اوفا الروسية واختتمت الاربعاء تقلد الميدالية الذهبية كل من رحمان عموزاد خليلي (61 كغم) وعرفان الهي (70 كغم) ومحمد نخودي (79 كغم) وامير حسين فيروزبور (86 كغم) وعلي اكبربور (125 كغم).

ونال مهدي حاجیلوئیان الميدالية الفضية في وزن 92 كغم علي رضا عبداللهي الميدالية البرونزية في وزن 97 كغم.

وجاءت روسيا في مركز الوصافة برصيد 142 نقطة (2 ذهبية و 3 برونزية) واميركا في المركز الثالث برصيد 129 نقطة (3 ذهبية و 3 برونزية).

وكان التريب الفرقي كالتالي: 1-ايران 178 نقطة 2-روسيا 142 نقطة 3-اميركا 129 نقطة 4-جمهورية آذربیجان 122 نقطة 5-الهند 101 نقطة 6-كازاخستان 72 نقطة 7-تركيا 62 نقطة 8-ارمينيا 59 نقطة 9-قرغيزيا 51 نقطة 10-مولدافيا 40 نقطة.

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