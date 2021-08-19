شاهد: خبير: كافة الاطراف الافغانية يجب ان تشارك في تحديد مستقبل افغانستان

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان افغانستان فی عهد اشرف غني وحكومته المنصوبة من قبل امريكا كانت تنشط تنظيمات ارهابية ضد ايران مثل المنافقين والذين لديهم سجل ارهابي واضح في قاعدة باغرام الاميركية وباقي القواعد، ولهذا السبب طالبان تريد ان تطمئن دول الجوار بان الاراضي الافغانية لن تستخدم ضد امن وثبات دول الجوار لتحصل على مواقف ايجابية منها اقليميا ودوليا.

واوضح محمدي ان هناك مواضيع في افغانستان تحتاج الى حل وهي كيفية استقرار الحكومة فيها والتي يجب ان تكون بمشاركة كافة الاقوام الافغانية المختلفة وليس فقط من بشتون طالبان بشكل مفرد لان هذا الامر يزعزع افغانستان من الداخل ويؤثر على دول الجوار.

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