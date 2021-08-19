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شاهد: خبير: كافة الاطراف الافغانية يجب ان تشارك في تحديد مستقبل افغانستان

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد الخبیر الاستراتیجی هادي محمدي ان طالبان اليوم تتصرف بشكل ذكي ومبرمج خلاف ما كانت عليه قبل 20 سنة حتى تكون لها صورة معتدلة ومريحة مع دول الجوار وفي محيطها الداخلي والدولي، باطلاق رسائل اطمئنان على الصعيد الداخلي والاقليمي والدولي.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان افغانستان فی عهد اشرف غني وحكومته المنصوبة من قبل امريكا كانت تنشط تنظيمات ارهابية ضد ايران مثل المنافقين والذين لديهم سجل ارهابي واضح في قاعدة باغرام الاميركية وباقي القواعد، ولهذا السبب طالبان تريد ان تطمئن دول الجوار بان الاراضي الافغانية لن تستخدم ضد امن وثبات دول الجوار لتحصل على مواقف ايجابية منها اقليميا ودوليا.

واوضح محمدي ان هناك مواضيع في افغانستان تحتاج الى حل وهي كيفية استقرار الحكومة فيها والتي يجب ان تكون بمشاركة كافة الاقوام الافغانية المختلفة وليس فقط من بشتون طالبان بشكل مفرد لان هذا الامر يزعزع افغانستان من الداخل ويؤثر على دول الجوار.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق....

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