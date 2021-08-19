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ريال مدريد يدخل حربا جديدة مع باريس سان جيرمان بسبب بوجبا

ريال مدريد يدخل حربا جديدة مع باريس سان جيرمان بسبب بوجبا
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

دخل نادى ريال مدريد الإسبانى فى حرب جديدة مع نظيره نادى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو المقبلة من أجل صفقة جديدة.

العالم - رياضة

حيث يعيش نادى ريال مدريد فى حرب باردة مع نادى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع كيليان مبابى فى ظل رفضه التام تجديد عقده مع النادى العاصمى.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى ريال مدريد يستعد للدخول فى حرب جديدة مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسى بول بوجبا الصيف المقبل.

وينتهى عقد بول بوجبا مع نادى مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعله متاحا بشكل مجانى الصيف القادم فى ظل رفضه تجديد العقد مع الشياطين الحمر.

ويغرى نادى باريس سان جيرمان بول بوجبا براتب ضخم يصل إلى 600 ألف إسترلينى فى الأسبوع، وذلك لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الفرنسى فى الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أما ريال مدريد فيتسلح برغبة اللاعب منذ سنوات عديدة فى الانضمام إلى الميرنجى وارتداء القميص الملكى من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق مجانا بعد نهاية عقده.

ويجهز مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسى راتبا ضخما للنجم بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزى، لضمه مجانا فى الشتاء المقبل.

وينتهى عقد الفرنسى بول بوجبا، صاحب الـ28 عاما، مع مانشستر يونايتد فى يونيو 2022، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الشياطين الحمر.

وحسبما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن إدارة باريس سان جيرمان ترصد 510 آلاف إسترلينى أسبوعيا لإغراء بول بوجبا بالانضمام إلى "بى إس جى" مجانا فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيما يسعى الفرنسى بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسبانى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، "مجانا" بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

ووفقا لشبكة سكاى سبورتس العالمية، فإن بوجبا قرر إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد والتوقيع لريال مدريد مجانا فى عام 2022، خاصة أنه يريد ارتداء قميص الملكى منذ سنوات عديدة.

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