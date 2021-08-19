هكذا وصف الإتحاد الأوروبي الوضع في أفغانستان

العالم - خاص بالعالم

ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وصف تطور الوضع في أفغانستان بأنه "كارثة وكابوس" وقال إن عدم توقع عودة طالبان للسلطة ينم عن فشل المخابرات الغربية.

روسيا التي أطلقت تصريحات مطمئنة وتنم عن انفتاح تجاه طالبان، دعت إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل "حكومة تمثيلية" في أفغانستان.



وزير الخارجية الروسي - سيرجي لافروف:"ما زلنا ندعم نفس الشيء حتى بعد سيطرة طالبان على البلاد وهو حوار وطني يسمح بتشكيل حكومة تمثيلية، تعمل بدعم من الشعب الأفغاني نحو اتفاق على توافق نهائي لهذا البلد الذي طالت معاناته".



لافروف قال إن طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية. وأكد أن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في بنجشير بشمال شرق كابول مع نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، ونائب الرئيس أمر الله صالح الذي تعهد بعدم الخضوع لطالبان وتراجع إلى وادي بنجشير الذي لم يخضع لحكم طالبان لا الان ولا في السابق.

الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن على طالبان أن تقرر إن كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها، وأضاف أنه لا يعتقد أن الجماعة غيرت معتقداتها الأساسية، وقال أن على طالبان أن تبذل جهدا لمعرفة إن كان بوسعها توفير الدعم للأفغان.

وفي تطور لافت خرج محتجون يحملون العلم الوطني الأفغاني إلى الشوارع في ذكرى عيد الاستقلال في عدة مدن أفغانية في ظل انتشار مقاومة شعبية لجماعة طالبان، ولق عدة أشخاص حتفهم واصيب اخرون عندما أطلق مسلحو طالبان النار على حشود المحتجين لتفريقهم.

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