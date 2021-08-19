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الكيان الصهيوني والكراهية في داخل المجتمع

الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي طرحت في داخل الكيان الصهيوني منها الكراهية بين الصهاينة والكراهية ضد الحريديم في داخل الكيان والعنصرية الصهيونية ضد الاثيوبيين والعرب.

العالم - خاص العالم

وقال المختص في الشان الاسرائيلي نبيه عواضه أن المجتمع الصهيوني يحمل تناقضات وخلافات كثيرة فيما بين التكوينات الصهيونية الامر الذي برز فعلياً على الارض بعد 20 عاماً على احتلال فلسطين.

وأضاف عواضة بأن احد ابرز هذه الخلافات كانت بين الصهاينة الشرقيين والصهاينة الغربيين التي استمرت الى يومنا هذا من خلال المناصب الحكومية ووجود اليهود الذين ينتمون الى المجتمع الغربي في مواقع مهمة وتهميش اليهود الشرقيين.

وتابع عواضة بأن 78% من الوظائف الحكومية يشغلها اليهود القادم من غرب اوروبا وايضا في وظائف لها علاقة بالموارد البشرية هناك 70% الوظائف الادارة يشغلها اليهود الغربيين مقابل 16 او 17% من اليهود الشرقي.

وأكد عواضة على موضوع الرواتب في داخل الكيان الصهيوني حيث 69% من الشركات الكبرى في داخل الكيان يحتل المراتب الاولى على صعيد الراتب لليهود القادم من غرب اوروبا مضيفاً بأن هذه الامور تعطي انطباعاً كاملاً عن مستوى التمييز بين اليهود انفسهم ويدل على ان المجتمع اليهودي بداخل الكيان الصهيوني حتى فيما يتعلق بالمتييز بين انفسهم قائم.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5757418

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