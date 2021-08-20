دراسة: تناول الزبادي يوميًا يقي من مرض فتاك

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وقام باحثون من جامعة نابولي بمراجعة ما يقرب من 100 دراسة ركزت على تناول أطعمة مختلفة وعلاقتها بأكثر الأمراض الشائعة في العالم والتي يموت فيها ملايين البشر سنويًا.

وأشارت الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة إنسايدر إلى أن تناول الزبادي بكميات قليلة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونوهت المجلة إلى أن هذه النتائج الغريبة حول الزبادي ربما تعود إلى عملية التخمير التي تنطوي عليها تلك الأطعمة، والتي تكتسب منها نكتها الفريدة.

ووجد الباحثون أن تناول ما يصل إلى 200 غرام من منتجات الألبان يوميًا لم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من وجود بيانات محدودة حول آثار الاستهلاك العالي، وعلى عكس النظريات القديمة التي حذرت من الدهون المشبعة، وجدت الدراسة الحالية أن أنواعًا معينة من منتجات الألبان لها تأثير وقائي ومضاد لأمراض القلب.