جدعون ليفي: قتل الفلسطينيين بالضفة يقابل بصمت إسرائيلي

العالم - فلسطين

وفي مقال نشر على موقع "ميدل إيست آي"، أشار الكاتب ليفي إلى أنه منذ أيار/ مايو الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي أربعين فلسطينيا في الضفة الغربية.

وتابع، بأنه يندر أن تغطي وسائل الإعلام الإسرائيلية أحداث القتل هذه. ولم تذكر أي من الصحيفتين الإسرائيليتين الرائدتين عملية قتل الغلام ذي الاثني عشر ربيعا في بيت أمر، القرية التي تقبع بين بيت لحم والخليل، ولا عبأت بذكر ذلك أي من القناتين التلفزيونيتين التجاريتين الأهم في "إسرائيل".

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قررت ألا أهمية أو لا مصلحة في حكاية قتل طفل فلسطيني في الثانية عشرة من عمره، اسمه محمد العلمي، كان يتسوق مع والده وشقيقته عندما فتح الجنود الإسرائيليون وابلاً من طلقات الرصاص على سيارة العائلة، فقتلوا الغلام، الذي مثله مثل والده لم يصدر عنه أي خطأ.