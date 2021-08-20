مأساة أطفال البحرين

العالم - لن ننسى

ويسلط برنامج "لن ننسى" الضوء على قصة أطفال البحرين التي بدأت في بداية الحراك الشعبي في البحرين في عام 2011، حيث تعرض مئات الاطفال للاعتقال بعد التوجيه اتهامات سياسية لهم على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاحتجاجات السلمية، فكانت عقوبتهم اما السجن او اسقاط جنسيتهم ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج الطبي ويستخدم اطفال البحرين كورقة ابتزاز وانتقام من قبل السلطات التي تزج بهم في سجون البالغين وتنتزع منهم الاعترافات تحت وطاة التعذيب والمعاملة القاسية الامر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، حيث لاتزال توثق حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاعتداء الجسدي والنفسي ضد الاطفال حتى من دون الثامنة عشر من العمر.

وبحث البرنامج فيما قالته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ان اطفالا اقتيدوا الى مراكز الشرطة وتعرضوا للضرب والصفع على الوجه والركل بالقدم والجلد والاساءات اللفظية كما افادت لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل بالاحتجاز التعسفي للطفال في البحرين وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب هناك.

وتطرق البرنامج الى ما ذكرته منظمة العفو الدولية ان البحرين تبدي استخفافا صارخا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، باقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن القانونية، والزج بهم في السجون فبعد قيام قوات النظام البحرينية باستخدام الق وة المفرقة لقمع المظاهرات المناهضة لالحكومة فانها استهدفت الاطفال على ما يبدو في حملة قمع مكثفة.

وتم استعراض صوت الطفل المعتقل حسين سيد طاهر الذي يستمر في إضرابه عن الطعام ابتداءً من يوم الأحد الفائت احتجاجاً على سوء المعاملة والانتهاكات المتعددة التي يتعرضون لها، اعتقل حسين في عمر ال 15 عاماً وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، ومن بين الانتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في السجن الحرمان من الحق في العلاج المناسب رغم ظهور بثور في أنحاء الجسم لدى غالبية السجناء القاصرين ومعاناتهم من حكاك جلدي وكذلك الانقطاع المتكرر لمياه الحمامات، ويقدم لهم طعام بأدنى معايير الجودة



وسلط البرنامج على ما يشتكي منه صغار المحكومين من العطل بالتكييف الذي لم يتم إصلاحه منذ 4 أشهر على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، كما انهم يشتكون من السماح بالاتصالات المرئية فقط ل 10 دقائق كل شهر وأحياناً كل شهرين، وتستنكر @ADHRB سوء المعاملة التي تعتمدها إدارة السجن والتي تدفع السجناء إلى اللجوء لخيار الإضراب عن الطعام وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر، وتطالب بتأمين أبسط حقوقهم كما وطالبت بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وعن سبب وهدف أصرار النظام البحريني على استهداف أطفال البحرين بكل قسوة أكد ضيف البرنامج جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية من لندن أنه بالرغم من توقيع البحرين اتفاقية حقوق الطفل عام 1992 وكذلك توقيعها على البروتوكولين الملحقين في عام 2004 ولكن النظام في عام 2011 ضرب بكل هذه الاتفاقيات بعرض الحائط وانتهك أبسط حقوق الأطفال باستهدافهم المباشر.

وكانت قد وثقت مؤسسات حقوقية انتهاكات مرتكبة تطال الأطفال في السجون ومحاكمتهم في ظل ظروف لا قانونية، تطرق تقرير حديث لمركز البحرين لحقوق الإنسان إلى بعض حالات التعذيب والحرمان من الحرية لأطفال بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وهي نماذج لحالات من الانتهاكات في السجون البحرينية.

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