'الليبية للنفط' تحقق أكثر من ملياري دولار في يوليو

العالم - ليبيا

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر "فيسبوك" أن صافي إيرادات يوليو من النفط الخام بلغ أكثر من مليار و965 مليون دولار، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليونا و985 ألف دولار أمريكي.

وفي البيان الذي عنونته بـ "إنجازات رغم التحديات" أضافت المؤسسة المملوكة للحكومة أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 3 ملايين و379 ألف دولار أمريكي، كما وصلت عوائد البتروكيماويات إلى مليوني دولار و794 ألفا.

وأوضحت الشركة أن ذلك يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى مليارين و52 مليونا، و654 ألف دولار، وذلك من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

وفي البيان ذاته أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أنه "سيتم الإعلان قريبا عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب".