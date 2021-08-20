تونس تعيد تقييم اتفاق تجاري سابق مع تركيا

العالم - تونس

جاء ذلك في تصريح أدلى به العرفاوي لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة، أوضح خلاله إنه من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي سيخصّص لتقييم الإتفاقية التجارية مع تركيا بعد 16 سنة من دخولها حيز التنفيذ.

ووصف العرفاوي مسألة مراجعة الاتفاقية بالـ"أمر المستعجل"، وذلك في ظل ارتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، ما يمثل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.

يشار إلى أن اجتماعا بين وفدي تونس وتركيا كان قد ألغي يونيو/حزيران الماضي بسبب أزمة كورونا، خاصة أن الوفد التركي أصر أن يكون الإجتماع حضوريا.

ونوه العرفاوي بأن المفاوضات المنتظرة ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المفاوضات مع الجانب التركي.

وأضاف المسؤول التونسي بأنه تم في 2018 الترفيع في الأداءات الجمركية على قائمة من المنتوجات الموردة من تركيا لكن ذلك لم يسفر عن أي نتائج في التقليص من العجز التجاري مع هذا البلد.