الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس تعيد تقييم اتفاق تجاري سابق مع تركيا

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، نبيل العرفاوي، بأن بلاده بصدد إعادة تقييم اتفاق تجاري مع تركيا كان قد تم توقيعه عام 2005.

العالم - تونس

جاء ذلك في تصريح أدلى به العرفاوي لإذاعة موزاييك، اليوم الجمعة، أوضح خلاله إنه من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي سيخصّص لتقييم الإتفاقية التجارية مع تركيا بعد 16 سنة من دخولها حيز التنفيذ.

ووصف العرفاوي مسألة مراجعة الاتفاقية بالـ"أمر المستعجل"، وذلك في ظل ارتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، ما يمثل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.

يشار إلى أن اجتماعا بين وفدي تونس وتركيا كان قد ألغي يونيو/حزيران الماضي بسبب أزمة كورونا، خاصة أن الوفد التركي أصر أن يكون الإجتماع حضوريا.

ونوه العرفاوي بأن المفاوضات المنتظرة ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المفاوضات مع الجانب التركي.

وأضاف المسؤول التونسي بأنه تم في 2018 الترفيع في الأداءات الجمركية على قائمة من المنتوجات الموردة من تركيا لكن ذلك لم يسفر عن أي نتائج في التقليص من العجز التجاري مع هذا البلد.

روابط ذات صلة

تونس... الإعلان عن الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا الفيتامين عليك التزود به يوميا

اليمن..استشهاد مواطن بنيران عناصر الجيش السعودي بصعدة

قوات الاحتلال تفرّق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة المحتلة

تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. معادلة السيد نصر الله وإرباك الحسابات الأمريكية الإسرائيلية

شاهد.. اهالي بلدة سلوان يحتجون على مصادرة اراضيهم لصالح المستوطنين