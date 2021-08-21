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كندا تدرس قبول لاجئين أفغان وإندونيسيا تغلق بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان

كندا تدرس قبول لاجئين أفغان وإندونيسيا تغلق بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو أمس (الجمعة) إن بلاده تدرس قبول لاجئين أفغان إضافيين نيابة عن الولايات المتحدة أو حلفاء آخرين إذا طلب منها ذلك.

العالم- الأميركيتان

وأضاف مينديسينو في مقابلة: «يجب أن نبقي الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات».

وقال: «إذا كان هناك أفغان قاموا بمساعدة شركاء الائتلاف خلال المهمة واستوفوا أيضاً معايير برنامجنا لإعادة التوطين لأسباب إنسانية فأعتقد أنه يجب أن نكون مستعدين للنظر في مثل هذا الترتيب».

وتعد كندا جزءا من ائتلاف الدول التي تحاول إخلاء المواطنين الأفغان الذين كانوا يدعمون البعثات الغربية في أفغانستان على مر السنين، في خضم سيطرة «طالبان» على أفغانستان .

إندونيسيا تنقل بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى باكستان

قالت ريتنو مرسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، إن بلادها نقلت بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى باكستان، بعد أن أجلت قواتها الجوية العشرات في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وقالت ريتنو في تصريحات تلفزيونية في مطار حليم العسكري في جاكرتا: " بعثتنا الدبلوماسية في كابل ستقوم بمهامها مؤقتا من إسلام أباد. وكانت الخطة المبدئية تقضي بمواصلة بعثتنا الدبلوماسية في كابل بفريق صغير، لكنها تغيرت بسبب التطور الجديد".

وعمت الفوضى مطار كابل في الأيام الأخيرة، مع محاولة آلاف الأفغان باستماتة الفرار من البلاد، في الوقت الذي كان يسعى فيه أيضا أشخاص من دول أخرى إلى المغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من أفغانستان.

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