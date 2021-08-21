نائب بالقوات يفجر مفاجأة مدوية.. و’جعجع’ يفقد السيطرة !

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النائب معلوف قال في تصريحات اعلامية إن أي مساعدة غير مشروطة للشعب اللبناني نقبلها، مؤكدا أن إيران لا تفرض شروطها على أحد، ومشددا في الوقت ذاته على أن العدو الوحيد للبنان هو كيان الاحتلال الاسرئيلي، قائلا ان التعليقات الإسرائيلية حول سفينة المساعدات القادمة من إيران إلى لبنان، هي خرق لسيادتنا"، موضحاً أنه "إذا باعنا حلفاؤنا العرب والغرب فهل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران؟".

وتساءل في هذا الإطار: "هل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران في وقت يسعى غيرها لإذلال شعبنا"، مشددا على أن "أي مساعدة غير مشروطة للشعب اللبناني نقبلها، وإيران لا تفرض شروطها على أحد"، لافتاً إلى أنه "في هذه الأزمة يتبين من هو العدو ومن هو الصديق للبنان.. فالصديق هو من يساعد بلدنا".

كما تطرق النائب اللبناني "سيزار معلوف" الى العرض الأخير للسفيرة الأميركية في لبنان، والتي جاءت بعد ساعات من اعلان نصر الله انطلاق السفينة الإيرانية وعلق بالقول "صح النوم.. تأخرت كثيراً.. فلبنان يغرق منذ زمن"، مؤكداً أنه لا يبدل "البارودة من كتف إلى كتف.. بل أتحدث بقناعاتي ومستقبلي هو وجع الناس"، مؤكداً أن كلامه "ليس سياسياً، بل هو أخلاقيٌ وإنساني، وأنه لا يجوز ترك الشعب اللبناني معرّضاً للذل أمام محطات البنزين".

كلام معلوف شكل صدمة لقيادة حزبه واربك كل حساباتهم، في الوقت الذي كان جعجع يشن حملة شعواء على السفينة معتبرا انها "تخرق السيادة والاستقلال"، الامر الذي دفع بحزب القوات ورئيسه جعجع الى اصدار قرر الاستغناء عن عضوية النائب الذي اعتبره انه يغرد خارج السرب، ويعاكس الماكينة الامريكية التي تعمل ضد الحزب في الداخل اللبناني، وهو قرار ان صح فعليا يضر بشكل كبير بصورة حزب القوات الذي يقدم نفسه للبنانيين باعتباره عرابا وحاميا للحريات وتعدد الآراء فبهذا القرار تكون تلك البضاعة قد كسدت.

وبحسب وسائل اعلامية لبنانية كان المعلوف رفع لواء الناس التي تقف في طوابير السيارات الطويلة امام محطات المحروقات، رافضاً مشاهد الذل التي يتعرض لها اللبنانيون يومياً، فجاء ترحيبه بأي خطوة تصبّ في اطار تأمين المحروقات للبنانيين ومنها ما طرحه الامين العام ل​حزب الله​ السيد حسن نصرالله، الأمر الذي اعتبرته "القوات" يعاكس سياستها التي تنتهجها ضد الحزب والجمهورية الاسلامية في ايران . ومن المعلوم ان المعلوف يغرد دائما خارج سرب تكتل "الجمهورية القوية"، ملتزماً ما "تمليه مصلحة المواطنين في زحلة والبقاع"، كما كان يردد. وهو معروف بقربه من الناس، ولم يستفد من اصوات "القوات" التي صبّت في الانتخابات لمصلحة النائب ​جورج عقيص​ فقط.

وكان الامين العام لحزب الله السيد نصر الله كشف في كلمته بمناسبة العاشر من محرم، الخميس، أن السفينة الأولى المحملة بالمشتقات النفطية، والتي ستنطلق من إيران، "أنجزت كل أعمالها، وستبحر خلال ساعات"، مؤكداً أن "هذه السفينة ستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة". ولفت سيد المقاومة إلى أنه "أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت لأنها اولوية قصوى وترتبط بحياة الناس".

وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية تفاعلت وتوقفت مطولا عند الموقف الذي أدلى بها النائب سيزار المعلوف لناحية ترحيبه بباخرة الوقود الايرانية المتوجهة الى لبنان في اطار تأمين المحروقات للبنانيين التي تتماهى مع آلام الناس وحاجاتهم إلى الخلاص من الازمة الخانقة التي يعاني منها البلاد على يَد مَن يستطيع ذلك، وأشاد المغردون والنشطاء بموقف النائب اللبناني الشجاع المستند على وضع البلد المواطنين المأساوي نتيحة الحصار الامريكي والغربي للبنان، مؤكدين انه أثبت فعلاً انه رجُل بكل ما للكلمة من معنى.

‎وكتب نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون منصور فاضل في تغريدة على حسابه الخاص "ليس لانك تركتَ او أتركوك كتلة القوات اهنِئُك، ليس بسبب خلافنا مع القوات أفتخر بك، اهنئك وافتخر بك لانك استعملت ضميرك، فالضمير اساس الشجاعة، فاذا اردت ان تكون شجاعاً فأطع ضميرك. ضميرك تجاه وجع اللبنانيين هو الذي اشكرك عليه. #سيزار_معلوف شجاع وصاحب ضمير.

وقالت "Zainab" في تغريدة لها "الرجل هو كلمة وأنت كلمة حق بزمن كثر فيه الباطل #سيزار_معلوف".

ورأت "Douaa" في تغريدتها أن "الحقّ مزعج للّذين إعتادوا ترويج الباطل حتى صدّقوه.. ومن الطبيعي أن ينزعج جعجع من كلمة الحق.. #سيزار_معلوف نلت شرف أن تكون صوت الحق والكرامة أمام جعجعة الباطل".

وقال "علي الخزعلي" في تغريدة على حسابه الخاص "أنا ضدّ التطبيل لأيّ شخص ما عدا سماحة السيّد ولكن كلمة حقّ تُقال هالإنسان أثبت فعلاً انه رجُل بكل ما للكلمة من معنى .. من المؤكد انه خسر الكثير على المستوى السياسي مع حزبه ولكنه ربح ضميره وكرامته .. #سيزار_معلوف الزحلاوي البقاعي زلمي مع رفع القبّعة".





ورأى "Dr. Fouad Kabbara" في تغريدة له "لأول مرة يتكلم نائب قواتي بصدق... نشكر النائب #سيزار_معلوف على كلامه الذي أتى من الصميم وليس من الحقد والكراهية. وأهلاً وسهلاً بالنفط الإيراني".

وأشار "Hani Chahine PhD" في تغريدته "هم يعلمون إنْ تُرِكَ لبنان من دون أي تدخل أميركي سيصبح لبنان خلال عشرة أعوام كحد أقصى أكثر تطوراً من دبي وباريس ولندن. H.C #سفينة_الوعد_الصادق_تمثلني #لبيك_يا_نصرالله #سيزار_معلوف".

وكتب الناشط اللبناني "Bilal abbas gh" في تغريدة على حسابه الخاص "رغم أنه خصم سياسي الا ان موقفه المشرف تجاه السفن الآتية وقوله كلمة حق بوجه سلطان جائر ورفض الذل لشعبه يدفعنا أن نكن له كل الإحترام والتقدير نتمنى وندعو له بالإستمرار على مواقفه المشرفة وان كانت على حسابه كلمة الحق بدها جرئة.. شكرا سعادة النائب #سيزار_معلوف".

وغرد "حبيب آل حبيب" تحت هاشتاغ قائلا "#سيزار_معلوف" إسمحوا لي أن أوجه تحية وطنية للنائب المتحرر والحر عن كتلة القوات اللبنانية #سيزار_معلوف على مواقفه الأخيرة بشأن النفط الإيراني وغضبته على أمريكا وسفارة عوكر وموقفه المتقدم والجريء من المقاومة وسوريا #سيزار_معلوف".

رأى "Amer" في تغريدته "الوحدة أفضل من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك." تحية احترام للنائب #سيزار_معلوف الذي رفض السير عكس ضميره وقناعاته والتلون بألوان لا تشبهه".

ونختم الموضوع مع تغريدة "Hassan M.Houssein" التي قال فيها "الإحترام للنائب #سيزار_معلوف يلي اتخذ موقف وطني، وما فرقت معو لا سفارة اميركية ولا شي!! بس المفارقة موقف القوات، اول ما سمعوا انتقد الاميركان ورحب بالنفط الايراني طردوا من كتلتهم!".