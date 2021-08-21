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الاركان الايرانية:

استراتيجية القوات المسلحة تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد

استراتيجية القوات المسلحة تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أکد رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ، ان تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد هي استراتيجية القوات المسلحة الايرانية.

العالم - ایران

وقال اللواء باقري في بيان بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية: مما لا شك فيه أن القوات المسلحة الثورية وبناء القوة في البلاد، والتي تمثل خط المواجهة الأمامي لتحرك ايران ومؤشرا على اقتدارها، تعتبر العلم والتكنولوجيا أحد الدوافع والمحركات الرئيسية لتطور البلاد. في الخطوة الثانية من الثورة الاسلامية.

واضاف: وفي هذا السياق ، فإن القوى العاملة في مجال الصناعة تعتبر نمو وترسيخ الردع في المجال الدفاعي والعسكري في طليعة استراتيجياتها وتبذل من اجل ذلك مساع متواصلة وجهادا مستمرا، وهي الضامن لقوة لاقتدار إيران الاسلامية في هذا المجال.

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