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الامن النيابية العراقية تحذر من "كارثة وشيكة" في الطارمية

الامن النيابية العراقية تحذر من
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في العراق سعد مايع الحلفي، اليوم السبت، من وقوع كارثة أمنية وشيكة، عازيًا ذلك إلى تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

العالم - العراق

وقال الحلفي في بيان بحسب السومرية نيوز، إن "بساتين قضاء الطارمية تمتاز بكثافتها اشجارها بشكل استثنائي وهذا الأمر ساعد على تحول معظمها إلى بؤر مثالية لتواجد واستقرار عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

وأضاف ، إن "الجغرافية الصعبة التي يمتاز بها القضاء تستدعي إجراءات عسكرية خاصة"، لافتًا إلى "ضرورة الابتعاد عن الفعل ورد الفعل في التعاطي مع الهجمات الإرهابية التي لا يكاد يمر يومًا دون وقوعها".

وأوضح الحلفي، إن "تصاعد حدة الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد ينذر بكارثة أمنية وشيكة ، مبينًا إن "الجماعات المتطرفة تستهدف المدنيين من أهالي القضاء ورجال الأمن على حدٍ سواء".

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