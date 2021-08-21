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مصر تخطط لخفض معدل الفقر  إلى 28.5% بنهاية 2022

مصر تخطط لخفض معدل الفقر  إلى 28.5% بنهاية 2022
السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها تستهدف خفض معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي الحالي إلى 28.5%، مقارنة بنحو 29.7% خلال العام المالي 2019-2020.

العالم-مصر

وجاء ذلك وفقا لبيان الوزارة عن المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير 2021-2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018-2019 – 2021-2022.

وتتوقع الوزارة "انخفاض ملحوظ في معدل الفقر نتيجة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (مبادرة حياة كريمة) إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% في نهاية العام المالي الحالي بالمقارنة بـ25.8% وفقًا لتعداد 2017، و18.9% عام 2019، وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة".

وبحسب البيان، فإن "الخطة تستهدف خفض معدل البطالة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 7.3%، مقارنة بـ9.6% عام 19-2020، وخفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022، مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة، مقارنة بـ13.3% عام 2018- 2019".

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مصر تخطط لخفض معدل الفقر  إلى 28.5% بنهاية 2022

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