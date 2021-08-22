صحيفة: ألمانيا شحنت الخمور من أفغانستان وتركت 'المتعاونين'

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ووجهت الصحيفة انتقادات حادة للحكومة الألمانية بسبب "فشلها في إجلاء موظفي الدعم الأفغان" قبل سيطرة طالبان على كابول.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الألماني شحن ما يقرب من 65 ألف علبة بيرة و340 زجاجة نبيذ إلى ألمانيا أثناء استكمال انسحاب قواته من أفغانستان في نهاية حزيران/ يونيو، لكن المئات من الموظفين الأفغان وأفراد أسرهم لم يحصلوا على تأشيرة ولم يتم إجلاؤهم على الفور.

وأوضحت الصحيفة، أن "أولئك الذين عملوا لسنوات عديدة لفائدة ألمانيا وخاطروا بحياتهم من أجلها قيمتهم على ما يبدو أقل من علب الجعة".

وانتقد كريستوف هوفمان، النائب عن الحزب الديمقراطي الحر المعارض، وزير الخارجية هايكو ماس لارتكابه "أخطاء فادحة وفشله في إعطاء الأولوية لإجلاء الأفغان" المتعاونين، بحسب الصحيفة.

ونقلت "بيلد" عن هوفمان قوله: "إنه لأمر مخز"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية "فشلت في تقييم الوضع بدقة" في أفغانستان خلال الشهرين الماضيين.