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طريقة سهلة لخفض الكوليسترول دون دواء

طريقة سهلة لخفض الكوليسترول دون دواء
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تحدث خبير التغذية دوردان كيسكينر، في مقابلة مع صحيفة "سوزكو"، عن كيفية خفض نسبة الكوليسترول في الجسم دون دواء.

العالم - منوعات

كما هو معروف هناك نوعان من الكوليسترول، "الجيد" (HDL) و"الضار" (LDL)، التي يجب أن تكون متوازنة في الجسم.

من أجل تقليل مستوى LDL وزيادة مستوى HDL، يوصي الخبير بممارسة الرياضة بانتظام ومحاربة الوزن الزائد، بضرورة تقليل استهلاك الدهون وإعطاء الأفضلية للدهون غير المشبعة على الدهون المشبعة. يجب أيضًا تجنب الدهون الصلبة مثل السمنة وشحم الخنزير. بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بقواعد غذائية معينة.

وينصح الخبير بعدم تناول اللحوم الدهنية، والنقانق، والامتناع عن الوجبات السريعة المقلية، وعند استخدام الحليب ومنتجات الألبان، تفضيل المنتجات قليلة الدسم.

ينصح الخبير أيضًا بشرب المزيد من الماء على مدار اليوم واستهلاك المزيد من الألياف.

يؤكد كيسكينر أنه من الممكن خفض مستوى الكوليسترول السيئ دون دواء، وذلك باستخدام المنتجات والنباتات الطبيعية. ويوصي بتناول الأطعمة التالية بانتظام:

-نخالة الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والبقوليات (الألياف)

-الجوز والبندق واللوز والأسماك وبذور الكتان (أوميغا 3)

-التفاح (الكوراستين والبكتين)

-الثوم (الأليسين)

-البصل (كوارتزتين)

-الجريب فروت والتفاح والكمثرى (البكتين)

-زيت الزيتون (الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة)

-الشاي الأخضر والأسود (مضادات الأكسدة).

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