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تعرفة النقل في لبنان الى ارتفاع.. في هذه الحالة

تعرفة النقل في لبنان الى ارتفاع.. في هذه الحالة
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس إتحادات ونقابات ​النقل البري​ في لبنان ​بسام طليس​، إلى أن "تعرفة النقل بالحد الأدنى ستصل لـ16 أو20 ألفاً، إذا لم تلتزم الحكومة بما تم الإتفاق عليه".

العالم_لبنان

وتمنى في حديث تلفزيوني، "على ​السائقين العموميين​ رغم كل الذل الذي يعيشونه أن نرحم بعضنا البعض، لأنه لا يركب معكم إبن زعيم أو رئيس".

وكانت المديرية العامة للنفط في لبنان اصدرت صباح اليوم البيان الاتي:

"استنادا الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ، 21/8/2020، واستنادا الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالاتي:

بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل.

بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل.

ديزل أويل 101500 ل. ل.

قارورة غاز منزلي 90400 ل. ل.

على ان تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استنادا الى جدول تركيب الاسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021".

بيع المخزون استنادا لجدول 11/8/2021 وحتى نفاد الكمية

ولاحقًا، أعلنت المديرية العامة للنفط في بيان، أنه "عطفا على البيان الذي أصدرته صباح اليوم، على الشركات النفطية ومحطات الوقود والموزعين بيع المخزون لديهم استنادا الى جدول 11/8/2021 حتى نفاد المخزون لديهم".

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