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السلطات المصرية تلزم فئات محددة من المواطنين بلقاح كورونا

السلطات المصرية تلزم فئات محددة من المواطنين بلقاح كورونا
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم البدء في تطعيم طلاب التعليم الجامعي فوق 18 عاما، وجميع الأساتذة وأفراد هيئات التدريس، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون إجباريا لكافة قطاع التعليم الجامعي.

العالم - مصر

وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: "نناشد الأهالي وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، وسيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية، وحتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح".

وتابع: "سيكون التحليل إلزامي لاستمرار المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، ومن هم دون 18 عام لن يحصلوا على اللقاح بشكل إجباري، وما زلنا لدينا حرص على ذلك، لأن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة أن يكون سن 18 هو بداية الحصول على اللقاحات، ونحن في مصر لدينا أبحاث خاصة بهذا الأمر، وكورونا عودتنا أن كل الدراسات والأبحاث قابلة للتغير والتطوير، ورئيس الوزراء سيصدر قرارات تنظم عملية الحصول على اللقاح وتحديد الإجراءات المتخذة تجاه من يرفض الحصول عليه".

وأضاف سعد: "سنعطي فترة محددة نسمح فيها بالحصول على اللقاحات، وبعد أن تنتهي المهلة فستكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح".

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