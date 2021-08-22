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وفاة الدكتورة وحيدة العظمة أول طبيبة في الجيش السوري

وفاة الدكتورة وحيدة العظمة أول طبيبة في الجيش السوري
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

نعت نقابة اطباء سوريا عبر حسابها في فيسبوك مساء اليوم الدكتورة وحيدة العظمة وهي اول طبيبة تطوعت في الجيش العربي السوري.

العالم - سوريا

وجاء في بيان النعوة: “ودعتنا الطبيبة وحيدة العظمة .. بنت أسرة دمشقية عريقة .. كان والدها ضابط في الجيش العربي السوري.

و الدكتورة وحيدة العظمة تخرجت من كلية الطب بدمشق عام 1949، و قبل تخرجها بسنة كانت تعالج الجرحى في مستشفى المزة العسكري خلال الحرب ضد العدو الإسرائيلي عام 1948.

وذكرت النقابة انه عندما اعلنت قيادة الجيش عن مسابقة لقبول أطباء عسكريين تقدمت للمسابقة وعينت بوظيفه طبيبة برتبة ملازم أول في الجيش العربي السوري عام 1950 لتكون مع الدكتورة نازك العابد أول طبيبتين في الجيش.

وبحسب بيان النقابة: “اوفدت العظمة إلى فرانسا من قبل قيادة الجيش للتخصص في مجال طب الأطفال، وحصلت على شهادة اختصاص في طب الأطفال من جامعة باريس، ثم حصلت على شهادة اختصاص في طب الأطفال الاجتماعي من المركز الدولي للطفولة في باريس، وعادت لسورية لتعمل في مستوصفات وزارة الدفاع كرئيسه اطباء وطبيبة أطفال.

وأسهمت العظمة في تأسيس جمعية اطباء الاطفال السورية، وهي عضوة في هيئة تحرير المجلة الطبية السورية الصادرة عن نقابة الأطباء السوريين لمدة ربع قرن.

كما شاركت في تحرير مجلة الطبيب الصادرة في باريس باللغة العربية لمدة خمس سنوات، وساهمت بتأسيس جمعية تنظيم الأسرة عام 1974 و كانت عضوة متطوعة فيها لمدة 25 سنة.

وانتخبت عضوا في اللجنة التنفيذية لإقليم العالم العربي في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

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