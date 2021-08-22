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تعرف على فوائد تناول 21 حبة زبيب يوميا

تعرف على فوائد تناول 21 حبة زبيب يوميا
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

الزبيب غني بمضادات الأكسدة ومصدر للمغذيات، ما الفوائد التي يمكن أن تجلبها الفواكه المجففة للجسم.

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كتبت صحيفة "صباح" التركية أن العنب المجفف "منتج معجزة" يحمي الجسم من العديد من الأمراض، يساعد على تقوية العظام، بفضل احتوائه على كميات كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

وفقًا للصحيفة، يساعد الزبيب في منع تطور السرطان والنسيان. المحتوى العالي من السكر الطبيعي يجعل هذا الطعام من أفضل الأطعمة للحصول على الطاقة. يُنصح بتناول 21 حبة زبيب أو شرب مشروب منها. سوف يتم تطهير الجسم من السموم، والكبد سوف يحمي نفسه من الخلايا الضارة.

يفضل كل من الرياضيين والأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن الزبيب. عدد السعرات الحرارية في كوب واحد 217، وعدد السكر 47 غرام. يشبع الزبيب الجسم ويضعف الشعور بالجوع. لذلك، يمكن تناوله أثناء اتباع حمية غذائية.

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