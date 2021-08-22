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طالبان: نريد وضوحا تاما من القوى الأجنبية بشأن خطة الانسحاب

طالبان: نريد وضوحا تاما من القوى الأجنبية بشأن خطة الانسحاب
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤول من حركة طالبان اليوم الأحد أن الحركة تسعى إلى توضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية من البلاد.

العالم - افغانستان

وقال المسؤول لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "نريد وضوحاً تاماً بشأن خطة خروج القوات الأجنبية".

وأضاف أن "قادة الحركة من المنتظر أن يلتقوا بحكام أقاليم سابقين ومسؤولين حكوميين في أكثر من 20 من أقاليم أفغانستان الأربعة والثلاثين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لضمان أمنهم والتماسا لتعاونهم".

ومضى يقول: "نحن لا نجبر أي مسؤول حكومي سابق على الانضمام لنا أو إثبات ولائه لنا، فلديهم الحق في مغادرة البلاد إذا أرادوا".

وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتطرف الذي مارسته عندما كانت في السلطة قبل عقدين من الزمان.

وزادت الحشود عند مطار كابول كل يوم على مدى الأسبوع المنصرم، مما عرقل عمليات المغادرة مع محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى إجلاء الآلاف من دبلوماسييها ومدنييها والعديد من الأفغان.

وقال المسؤول: "إدارة الفوضى خارج مطار كابول مهمة معقدة".

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