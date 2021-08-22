لليوم الثاني.. أمن السلطة يمنع تظاهرة ويعتقل نشطاء في رام الله

العالم - فلسطين

وأفاد شهود عيان، أن أجهزة السلطة الأمنية دفعت بتعزيزات في محيط ميدان المنارة وسط انتشار أمني مكثف، ومنعت تنظيم التظاهرة، وشرعت باعتقال من يحاول المشاركة في التظاهرة.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة تجدد الاعتقالات وسط مدينة رام الله قبيل مظاهرة دعا لها نشطاء تنديدا باعتقالات أمس، وللمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون في ملف اغتيال نزار بنات.

ودعت الحراكات بالضفة الغربية إلى المشاركة في التظاهرة الرافضة للاعتقالات السياسية، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية نحو 20 ناشطا يوم أمس، خلال محاولات تنظيم تظاهرة لمحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات.

وشهد يوم أمس أقدام أجهزة السلطة على اعتقال أسرى محررين ونشطاء سياسيين وأكاديميين، حيث عرضتهم خلال ساعات النهار على النيابة العامة، ووجهت لهم تهم التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية، قبل أن تفرج عن عدد منهم خلال ساعات المساء.

وأقدم أهالي المعتقلين على تنظيم اعتصام مفتوح أمام السجن برام الله، حيث باتوا في العراء نساء وأطفال مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.