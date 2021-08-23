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العميد حاجي زادة: تخطينا التنافس الإقليمي في المجالات العسكرية بصورة كاملة

العميد حاجي زادة: تخطينا التنافس الإقليمي في المجالات العسكرية بصورة كاملة
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية في ايران ، العميد حاجي زادة، إن إيران "تخطت التنافس الإقليمي في المجالات العسكرية بصورة كاملة"، مبينا أن "الفضل في ذلك، يعود لقائد الثورة الاسلامية ".

العالم - ايران

وأضاف حاجي زادة "في مجال الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ننافس العالم. ربما في المجالات الاقتصادية طموحنا يكون إقليميا، لكن في المجالات العسكرية تخطينا التنافس الإقليمي بصورة كاملة".

وتابع ان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي كان أول من حفزنا على دخول مجال إنتاج الصواريخ من خلال الهندسة العكسية على بعض من الصواريخ القليلة التي تمكنا من شرائها بعام 1984".

وقال: "في الدفاعات الجوية كان من المقرر أن نقوم بشراء أنظمة دفاعات جوية من روسيا بعد عام 2003، لكن قائد الثورة الاسلامية قال إنه يفضل أن نعمل على إنتاج دفاعات جوية بالاعتماد على قدراتنا الداخلية ووصلنا اليوم إلى إنتاج أنظمة متطورة".

وأضاف حاجي زاده: "كنا نود الشروع بإنتاج الطائرات الحربية، لكن قائد الثورة الاسلامية وجه الجيش بالاهتمام بهذا الأمر لنتفرغ لإنتاج الصواريخ والمسيرات.. الآن بات الجميع يدرك أهمية المسيرات في المواجهات العسكرية بعد أن كان يؤكد عليها قائد الثورة الاسلامية منذ سنوات".

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