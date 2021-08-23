‏هذا قرار بطل أفلام 'جيمس بوند' بشأن ترك ميراث لاطفاله

العالم-منوعات

وقال كريغ، 53 عاما، في تصريحات لمجلة “كانديس” البريطانية: “لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم، أعتقد أن الميراث هو أمر مقيت للغاية”.

وأضاف: “فلسفتي في الحياة، هي التخلص من المال أو التخلي عنه لأعمال خيرية قبل أن تموت”، ثم أردف بالقول: “أليس هناك قول مأثور قديم مفاده أنك، إذا مت رجلا ثريا فقد فشلت”؟

وضرب دانيال كريغ مثالا برجل الصناعة الأمريكي أندرو كارنيغي، وتبرعه بمليارات الدولارات قبل وفاته عام 1919، وعلق على ذلك بالقول: “ذلك يُظهر مدى ثرائه (كارنيغي)، لكنني أراهن أنه احتفظ ببعض من المال لنفسه أيضا”.

ويشارك دانيال كريغ الذي تبلغ ثروته الصافية 160 مليون دولار، ابنته إيلا البالغة من العمر 29 عاما من زوجته السابقة، فيونا لودون، التي تزوجها من عام 1992 إلى 1994.

وكريغ متزوج حاليا من الممثلة البريطانية، راتشيل وايز (51 عاما) منذ عام 2011، وأنجبا ابنة في عام 2018.

وجمع كريغ جزءا كبيرا من ثروته من تجسيده دور العميل السري البريطاني “جيمس بوند” في الأفلام التي تحمل اسمه، وينتظر العرض الأول لأحدث أفلام الشخصية السينمائية الشهيرة بعنوان No Time to Die في 28 سبتمبر المقبل.