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قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة محمد رضا حكيمي

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة محمد رضا حكيمي
الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بوفاة العالم والمفكر البارز محمد رضا حكيمي.

العالم - ايران

وقدم سماحة القائد في برقيته، التعازي بوفاة العالم والمفكر البارز محمد رضا حكيمي.

بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن نص رسالة قائد الثورة الإسلامية هو كما يلي:

ببالغ الأسف تلقيت نبأ وفاة العالم والمفكر البارز السيد محمد رضا حكيمي قدس الله نفسه وهو كان باحثًا كبيرا ، وكان يجيد في الأدب ، ومفكرًا مبتكرًا ، وعالمًا إسلاميًا عادلاً. قضى حياته في خدمة التعاليم السامية للقرآن والسنة،وترك مؤلفاته القيمة.

وأتقدم بأحر التعازي لأسرة الحكيمي الكريمة وخاصة أخيه الكريم وكذا لجميع أصدقاء المتوفى والمعجبين به وأتمنى الغفران له من الله تعالى.

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